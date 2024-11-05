Пошаговая инструкция по избавлению от плесени на стенах квартиры, в ванной и на кухне

Плесень может быть токсична, поэтому первый шаг — меры безопасности. Используйте средства защиты: наденьте перчатки, респиратор или маску, чтобы не вдыхать споры плесени, и защитные очки для предотвращения попадания химических веществ в глаза. Откройте окна и, если возможно, включите вентиляторы, чтобы споры не распространялись по дому и быстрее выводились из комнаты. Защитите окружающие предметы — накройте пленкой мебель, пол и другие поверхности, чтобы не повредить их и избежать загрязнения.