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В Фонде капремонта объяснили яркий цвет фасада жилого дома в Советске

На здании продолжаются работы по ремонту крыши и подвала.

Источник: Фонд капремонта Калининградской области

В Советске на улице Монтажной ремонтируют довоенный жилой дом. В Фонде капремонта объяснили яркий цвет фасада здания, опубликовав фотографии в телеграм-канале.

«Почему такой яркий цвет здания? Мы подобрались к самым первым окрасочным слоям, чтобы вернуть зданию его исторический облик», — пояснили в Фонде.

Отмечается, что работы по ремонту крыши, фасада и подвала продолжаются. На крыше в одной из люкарн сохранилось деревянное обрамление окна. По нему решено воссоздать новые обрамления и установить в обе люкарны.

В планах восстановить и перила входных групп.

ЖКХ