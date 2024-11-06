В Фонде капремонта объяснили яркий цвет фасада жилого дома в Советске

В Советске на улице Монтажной ремонтируют довоенный жилой дом. В Фонде капремонта объяснили яркий цвет фасада здания, опубликовав фотографии в телеграм-канале.
«Почему такой яркий цвет здания? Мы подобрались к самым первым окрасочным слоям, чтобы вернуть зданию его исторический облик», — пояснили в Фонде.
Отмечается, что работы по ремонту крыши, фасада и подвала продолжаются. На крыше в одной из люкарн сохранилось деревянное обрамление окна. По нему решено воссоздать новые обрамления и установить в обе люкарны.
В планах восстановить и перила входных групп.