Участок дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск закрыли до утра из-за неблагоприятной погоды

Сегодня вечером, 5 ноября, в Абзелиловском районе Башкирии для грузовиков из-за неблагоприятных погодных условий закрыли участок дороги. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
С 20:30 до 07:00 часов завтрашнего было введено ограничение движения для большегрузов на дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 249 по 275 километр. Время ограничения, как отмечается, может еще изменится.
Сотрудники ГАИ, как отметил Севастьянов, готовы оказать любую помощь участникам дорожного движения. При возникновении внештатных ситуаций можно позвонить в дежурную часть ДПС по телефонам 235−84−02 и 233−27−31.
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