В Шахтах мужчина поссорился с бывшей возлюбленной и разбил ее автомобиль

В Шахтах мужчина поссорился с возлюбленной и разбил ее автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 37-летний житель приехал к бывшей, чтобы поговорить. Однако между парой произошла ссора. Разозлившись мужчина несколько раз ударил автомобиль девушки. Он разбил заднее стекло, а также повредил двери: водительскую и левую пассажирскую.
Его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.