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В Шахтах мужчина поссорился с бывшей возлюбленной и разбил ее автомобиль

В Ростовской области парень поссорился с бывшей девушкой и разбил ее машину.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах мужчина поссорился с возлюбленной и разбил ее автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, 37-летний житель приехал к бывшей, чтобы поговорить. Однако между парой произошла ссора. Разозлившись мужчина несколько раз ударил автомобиль девушки. Он разбил заднее стекло, а также повредил двери: водительскую и левую пассажирскую.

Его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.