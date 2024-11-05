В Шахтах мужчина поссорился с бывшей возлюбленной и разбил ее автомобиль

Согласно опубликованной информации, 37-летний житель приехал к бывшей, чтобы поговорить. Однако между парой произошла ссора. Разозлившись мужчина несколько раз ударил автомобиль девушки. Он разбил заднее стекло, а также повредил двери: водительскую и левую пассажирскую.