«Самая загадочная песня интернета» найдена после 17 лет поисков

В Reddit пользователь под ником marijn1412 заявил, что ему удалось найти «самую загадочную песню интернета», поиски которой множество пользователей сети вело с 2007 года. Тем самым треком оказалась композиция группы Fex «Subways of Your Mind».
История таинственной песни началась 17 лет назад с поста пользовательницы Reddit. Она выложила в сеть цифровую запись трека с кассеты своего брата, желая узнать больше о композиции. К сожалению, никто не смог ей помочь.
В 2019 году поиски получили широкую огласку, когда внимание на эту историю обратило издание Rolling Stone.
Пользователь marijn1412, по его словам, недавно наткнулся на статью о группе Fex в газетном архиве за 1984 год. После он связался с участником коллектива, который выслал ему несколько старых записей. Среди них и оказалась «самая загадочная песня интернета».
К загадкам в музиндустрии вообще довольно трепетное отношение. На них многие артисты строят свои промо-кампании. Например, совсем недавно The Cure в преддверии своего долгожданного нового альбома разослали своим поклонникам таинственные открытки.