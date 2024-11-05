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В Алабаме обнаружили отсутствие одной страницы в бюллетенях

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Округ Сент-Клэр в американском штате Алабама после обнаружения, что в бюллетенях на выборах в США во вторник отсутствует одна страница, печатает новые, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Reuters

«Судья по делам о наследстве округа Сент-Клэр Эндрю Уэзингтон заявил, что проблему обнаружили во вторник утром (по местному времени — ред.), когда были вскрыты пачки запечатанных бюллетеней на избирательных участках, и многие увидели, что отсутствует одна страница, на которой содержатся предлагаемые поправки к конституции. Он заявил, что это, по всей видимости, типографская ошибка… Офис госсекретаря Алабамы подтвердил, что печатаются экстренные бюллетени», — передает агентство.

Как отмечается, изучается вопрос о возможном продлении часов голосования в соответствии со временем, необходимым для получения новых бюллетеней.

Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.