В Алабаме обнаружили отсутствие одной страницы в бюллетенях

«Судья по делам о наследстве округа Сент-Клэр Эндрю Уэзингтон заявил, что проблему обнаружили во вторник утром (по местному времени — ред.), когда были вскрыты пачки запечатанных бюллетеней на избирательных участках, и многие увидели, что отсутствует одна страница, на которой содержатся предлагаемые поправки к конституции. Он заявил, что это, по всей видимости, типографская ошибка… Офис госсекретаря Алабамы подтвердил, что печатаются экстренные бюллетени», — передает агентство.