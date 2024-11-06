В Казани Минниханов ознакомился с ходом строительства нового театра им. Камала

Зашел Минниханов и внутрь самого здания театра. В нем оборудуют несколько залов, образовательные лаборатории и репетиционные. Сейчас там идут отделочные работы, в некоторых помещениях уже устанавливают мебель. Глава республики призвал не торопиться со сроками сдачи здания в эксплуатацию и уделить внимание именно качеству работ.