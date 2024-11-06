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В Казани Минниханов ознакомился с ходом строительства нового театра им. Камала

Для начала главе Татарстана на месте презентовали план благоустройства территории прилегающей к возводимому зданию.

Источник: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов лично ознакомился с ходом строительства нового здания театра им. Камала в Казани. Оно возводится на берегу озера Кабан. В первую очередь Минниханову презентовали проект благоустройства прилегающей территории. Там должна появиться парковая среда с набережной, различные функциональные зоны, детская площадка и сцена для уличных выступлений.

Зашел Минниханов и внутрь самого здания театра. В нем оборудуют несколько залов, образовательные лаборатории и репетиционные. Сейчас там идут отделочные работы, в некоторых помещениях уже устанавливают мебель. Глава республики призвал не торопиться со сроками сдачи здания в эксплуатацию и уделить внимание именно качеству работ.

«Это знаковый объект. Поэтому качество превыше всего» — сказал он.

Планируется, что новое здание театра им. Камала достроят этой зимой.

театр
строительство