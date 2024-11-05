В Ростове с апреля разыскивают пропавшего 56-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону с апреля разыскивают пропавшего 56-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Александр Крашенинников вышел из дома 27 апреля. С того дня связь с ним оборвалась. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких месяцев поисковики прочесывают все близлежащие районы города и области.
Рост пропавшего — около 178 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы с сединой, короткая стрижка и голубые глаза. Во что был одет пропавший — неизвестно.