В Ростове с апреля разыскивают пропавшего 56-летнего мужчину

Александр Крашенинников вышел из дома 27 апреля. С того дня связь с ним оборвалась. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких месяцев поисковики прочесывают все близлежащие районы города и области.