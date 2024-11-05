Директора военно-патриотического парка «Патриот» в Башкирии опросили силовики

В Башкирии директора военно-патриотического парка «Патриот» Александра Старшинина опросили сотрудники силового ведомства. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах рассказала ГТРК «Башкортостан».
Сообщается, что после разговора главу учреждения отпустили, он не задержан. Также отмечается, что оперативные мероприятия проводятся.
Официально ситуацию сотрудники ведомств и структур пока никак не комментировали.
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