Путин рассказал, что не слышал мата ни от матери, ни от отца

И знаю, что и мои дедушка, и бабушка по обеим линиям также себя вели. Почему? Потому что для русского человека, а все русские люди были весьма верующими православными людьми, для них это грех… В конце недели все шли на исповедь и батюшке докладывали, что сделал, как нагрешил".