Дамиано Давид из Måneskin выпустил кавер на хит Леди Гаги и Бруно Марса

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид исполнил свою версию трека Леди Гаги и Бруно Марса Die With A Smile (2024). Артист сделал это во время прямой трансляции на радио SiriusXM.
Представить этот чувственный трек музыканту помогли его бэк-вокалисты и концертная группа.
Прямая трансляция на радио была проведена в поддержку грядущего сольного альбома Дамиано. Однако стоит отметить, что этот новый проект не означает окончание групповой деятельности Måneskin, сообщает NME.
Ранее итальянский певец дебютировал сольно с треком Silverlines. С его помощью Дамиано показал слушателям другую сторону своего творчества.