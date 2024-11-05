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Дамиано Давид из Måneskin выпустил кавер на хит Леди Гаги и Бруно Марса

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид исполнил свою версию трека Леди Гаги и Бруно Марса Die With A Smile (2024). Артист сделал это во время прямой трансляции на радио SiriusXM.

Источник: Звук

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид исполнил свою версию трека Леди Гаги и Бруно Марса Die With A Smile (2024). Артист сделал это во время прямой трансляции на радио SiriusXM.

Представить этот чувственный трек музыканту помогли его бэк-вокалисты и концертная группа.

Прямая трансляция на радио была проведена в поддержку грядущего сольного альбома Дамиано. Однако стоит отметить, что этот новый проект не означает окончание групповой деятельности Måneskin, сообщает NME.

Ранее итальянский певец дебютировал сольно с треком Silverlines. С его помощью Дамиано показал слушателям другую сторону своего творчества.