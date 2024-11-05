Стерлитамаковцы устроили потасовку в пункте выдачи заказов, которую завершили теплым перемирием

В башкирском городе Стерлитамак двое мужчин устроили потасовку в пункте выдачи заказов. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, которая разошлась в социальных сетях и Telegram-каналах.
Одному из мужчин не понравился тон общения другого с сотрудниками пункта. Замечание переросло в словесную перепалку, а она — в драку. Бойцы принялись бить друг друга прямо в помещении. И все на глазах сотрудников и несовершеннолетнего сына участника потасовки.
Завершилось все быстро и по-доброму: мужчины успокоились, познакомились и пожали друг другу руки.
В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что о данном инциденте в дежурную часть стерлитамакской полиции не поступало.
— Дополнительная информация уточняется, — заявили в ведомстве.
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