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Стерлитамаковцы устроили потасовку в пункте выдачи заказов, которую завершили теплым перемирием

Двое жителей Башкирии подрались в пункте выдачи заказов и сразу побратались.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак двое мужчин устроили потасовку в пункте выдачи заказов. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, которая разошлась в социальных сетях и Telegram-каналах.

Одному из мужчин не понравился тон общения другого с сотрудниками пункта. Замечание переросло в словесную перепалку, а она — в драку. Бойцы принялись бить друг друга прямо в помещении. И все на глазах сотрудников и несовершеннолетнего сына участника потасовки.

Завершилось все быстро и по-доброму: мужчины успокоились, познакомились и пожали друг другу руки.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что о данном инциденте в дежурную часть стерлитамакской полиции не поступало.

— Дополнительная информация уточняется, — заявили в ведомстве.

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