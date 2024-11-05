Стерлитамаковцы устроили потасовку в пункте выдачи заказов, которую завершили теплым перемирием

Одному из мужчин не понравился тон общения другого с сотрудниками пункта. Замечание переросло в словесную перепалку, а она — в драку. Бойцы принялись бить друг друга прямо в помещении. И все на глазах сотрудников и несовершеннолетнего сына участника потасовки.