В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно

«Всего проголосовали 84,6 миллиона человек, лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 миллиона, по почте — 38,3 миллиона, запрошено бюллетеней для голосования по почте — 67,4 миллиона», — говорится в сообщении.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Явка на прошлых президентских выборах составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.