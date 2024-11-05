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В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Более трети избирателей в США досрочно проголосовали на президентских выборах, более половины от общего числа участников прошлых выборов, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды.

Источник: Reuters

«Всего проголосовали 84,6 миллиона человек, лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 миллиона, по почте — 38,3 миллиона, запрошено бюллетеней для голосования по почте — 67,4 миллиона», — говорится в сообщении.

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Явка на прошлых президентских выборах составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.