Лукашенко назначил Микшу замкомандующего внутренними войсками МВД Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 5 ноября, назначил Дмитрия Микшу замкомандующего внутренними войсками МВД Беларуси. Об этом проинформировала пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что глава государства 5 ноября подписал указ о назначении полковника Дмитрия Мишки заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел. В пресс-службе отметили, что полковник Сергей Гребенников, который ранее занимал указанную должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал президентские выборы 2025 в Беларуси: удержания власти нет, избирательная кампания началась нормально. Также президент назвал свое отношение к флешмобу «Надо!», который запустили белорусы в соцсетях: «Я рад этому, но не дай бог это организованное что-то».
Кроме того, глава государства предупредил о попытках раскачать ситуацию в Беларуси: «Готовы к радикальным действиям».