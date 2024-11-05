Лукашенко назначил Микшу замкомандующего внутренними войсками МВД Беларуси

В сообщении сказано, что глава государства 5 ноября подписал указ о назначении полковника Дмитрия Мишки заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел. В пресс-службе отметили, что полковник Сергей Гребенников, который ранее занимал указанную должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.