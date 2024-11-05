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Лукашенко назначил Микшу замкомандующего внутренними войсками МВД Беларуси

Лукашенко назначил нового замкомандующего внутренними войсками МВД.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 5 ноября, назначил Дмитрия Микшу замкомандующего внутренними войсками МВД Беларуси. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

В сообщении сказано, что глава государства 5 ноября подписал указ о назначении полковника Дмитрия Мишки заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел. В пресс-службе отметили, что полковник Сергей Гребенников, который ранее занимал указанную должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал президентские выборы 2025 в Беларуси: удержания власти нет, избирательная кампания началась нормально. Также президент назвал свое отношение к флешмобу «Надо!», который запустили белорусы в соцсетях: «Я рад этому, но не дай бог это организованное что-то».

Кроме того, глава государства предупредил о попытках раскачать ситуацию в Беларуси: «Готовы к радикальным действиям».