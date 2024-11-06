В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя — РИА Новости. Полицейские рассказали историю обнаружения двухмесячного львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону, которого в среду передали в ростовский зоопарк.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили львенка в хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону и привезли его в среду, 30 октября, в ростовский зоопарк. Как сообщила пресс-служба ростовского зоопарка в своем Telegram-канале, животному было примерно два месяца.
«На днях сотрудники отдела МВД России по Мясниковскому району Ростовской области стали участниками необычного происшествия. В дежурную часть поступило сообщение, что в один из магазинов зашел львенок», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что полицейские сразу выехали на место происшествия и, «проявив смекалку, изъяли маленького хищника», которого передали сотрудникам Ростовского зоопарка.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель зоопарка, львенок очень игрив, бодр и внешне здоров. При этом в ростовском зоопарке львенок не останется, идут поиски места, куда его можно пристроить, потому что для него нет подходящего вольера, уточнил собеседник агентства.