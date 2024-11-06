В Ростове-на-Дону рассказали об обнаружении двухмесячного львенка

Как ранее рассказал РИА Новости представитель зоопарка, львенок очень игрив, бодр и внешне здоров. При этом в ростовском зоопарке львенок не останется, идут поиски места, куда его можно пристроить, потому что для него нет подходящего вольера, уточнил собеседник агентства.