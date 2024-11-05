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В Ростовской области нехватка водителей общественного транспорта достигла 40%

На Дону дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нехватка водителей общественного транспорта достигла 40%. Об этом сообщили в законодательном собрании региона.

Согласно опубликованной информации, в регионе многие маршруты являются нерентабельными. Чтобы решить появившуюся проблему нужно определить социально-значимые маршруты. В этот перечень входят дороги к школам, больницам и другим важным объектам.

После проведения расчетов правительство Ростовской области назначит субсидию на работу общественного транспорта в районах области.