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Белоруска Соболенко впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые завершит сезон в качестве первой ракетки мира.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки, пишет БелТА.

О том, что белоруска завершит год в качестве первой ракетки мира, стало известно 5 ноября после поражения польской теннисистки Иги Свентек (уступила американке Кори Гауфф) на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Представительница Польши занимала второе место в мировом рейтинге.

Говорится, что, вне зависимости от результата оставшихся матчей, Соболенко останется лидером Женской теннисной ассоциации по итогам 2024 года. К слову, белорусская теннисистка 6 ноября сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Тем временем мы узнали, что произошло после огненной победы белоруски Арины Соболенко над итальянкой Жасмин Паолини в Эр-Рияде: «Закулисную работу никто не видит».

А еще бразильский футболист Неймар встретился с белоруской Соболенко в Эр-Рияде: «Рад видеть тебя, королева».