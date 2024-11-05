Белоруска Соболенко впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки

Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки, пишет БелТА.
О том, что белоруска завершит год в качестве первой ракетки мира, стало известно 5 ноября после поражения польской теннисистки Иги Свентек (уступила американке Кори Гауфф) на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Представительница Польши занимала второе место в мировом рейтинге.
Говорится, что, вне зависимости от результата оставшихся матчей, Соболенко останется лидером Женской теннисной ассоциации по итогам 2024 года. К слову, белорусская теннисистка 6 ноября сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Тем временем мы узнали, что произошло после огненной победы белоруски Арины Соболенко над итальянкой Жасмин Паолини в Эр-Рияде: «Закулисную работу никто не видит».
А еще бразильский футболист Неймар встретился с белоруской Соболенко в Эр-Рияде: «Рад видеть тебя, королева».