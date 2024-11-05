Белоруска Соболенко впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки

О том, что белоруска завершит год в качестве первой ракетки мира, стало известно 5 ноября после поражения польской теннисистки Иги Свентек (уступила американке Кори Гауфф) на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Представительница Польши занимала второе место в мировом рейтинге.