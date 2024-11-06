Национальный проект «Здравоохранение» в России в 2024 году

Суть, цели, сроки реализации, бюджетирование и отчеты о выполнении — рассказываем в материале о тонкостях национального проекта «Здравоохранение» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Здравоохранение»
Суть национального проекта «Здравоохранение» заключается в снижении общей смертности населения. Программа реализуется под руководством главы Минздрава России Михаила Мурашко и при курировании зампреда правительства страны по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.
Указ президента РФ
Национальный проект «Здравоохранение» был разработан по поручению российского главы Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Номер того самого указа — 204, а название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цели и основные задачи проекта «Здравоохранение»
Выделяют девять главных целей программы.
- Падение численности умерших младенцев до 4,5 случая на тысячу новорожденных.
- Падение числа смертности трудоспособных взрослых до 350 случаев на 100 тысяч граждан.
- Уменьшение количества летальных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний до 450 случаев на 100 тысяч граждан.
- Падение численности смертей от онкологических недугов до 185 случаев на 100 тысяч граждан.
- Устранение нехватки медицинских работников первичной помощи.
- Гарантирование прохождения все большим числом граждан профилактических медосмотров хотя бы один раз в год.
- Повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных мест страны.
- Ускорение реакции сферы на запросы граждан по поводу получения первичной медико-санитарной помощи.
- Поднятие вчетверо по сравнению с 2017 годом объема экспорта российских медуслуг.
Сроки реализации проекта «Здравоохранение»
Национальный проект «Здравоохранение» реализуется с 1 января 2019 года. Окончание срока действия программы — 31 декабря 2024-го. При этом информации о продлении проекта пока не поступало.
Федеральные проекты нацпроекта «Здравоохранение»
Сегодня существует девять федеральных программ национального проекта «Здравоохранение».
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
- «Борьба с онкологическими заболеваниями».
- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
- «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
- «Развитие экспорта медицинских услуг».
- «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Основные цели проекта — повышение доступности скорой в дальних населенных пунктах и поликлиник по всей стране, совершенствование санавиации, создание системы защиты прав пациентов, рост числа граждан, прошедших диспансеризацию.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Основные цели проекта — совершенствование материально-технической базы региональных сосудистых медицинских учреждений и обеспечение лекарствами страдающих от таких недугов граждан.
Борьба с онкологическими заболеваниями
Основные цели проекта — внедрение современных методов диагностики и лечения и открытие центров для раннего выявления онкологических недугов.
Развитие детского здравоохранения
Основные цели проекта — уменьшение числа смертей младенцев, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, внедрение современной инфраструктуры в детские поликлиники и возведение и ремонт больниц для несовершеннолетних.
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
Основные цели проекта — повышение доступности граждан к медицинским услугам при помощи цифровых сервисов. В числе прочего — совершенствование электронных записей к врачам, документооборота и внедрение электронных рецептов.
Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий
Основные цели проекта — поднятие качества медпомощи за счет внедрения инновационных знаний в сферу здравоохранения и укрепление научного потенциала.
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Основные цели проекта — устранение нехватки кадров в медучреждениях и предоставление непрерывного процесса повышения квалификации медицинским специалистам.
Развитие экспорта медицинских услуг
Основные цели проекта — усиление имиджа российской медицины за рубежом и рост инвестиций в нее за счет спроса среди иностранных пациентов.
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации
Основные цели проекта — организация современной помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, улучшение условий в зданиях для оказания первой медпомощи.
Источники бюджета нацпроекта «Здравоохранение»: меры поддержки
Бюджет национального проекта «Здравоохранение» оценивается в 1725,8 миллиарда рублей. Среди источников финансирования — федеральный и региональный бюджеты, а также государственные внебюджетные фонды.
- 1366,7 миллиарда рублей — федеральный бюджет.
- 265 миллиардов рублей — бюджеты субъектов РФ.
- 94 миллиарда рублей — государственные внебюджетные фонды.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Здравоохранение»
Федеральные проекты программы действуют уже больше четырех лет — ознакомимся с промежуточными результатами.
|Наименование задачи
|Описание результатов
|Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
|Приобретено 1563 передвижных медицинских комплекса.Введено в эксплуатацию 1763 фельдшерско-акушерских пункта.50,597 миллиона человек прошли профилактические осмотры.Санавиация за счет госбюджета совершила 13 905 вылетов.18 723 человека эвакуировали с помощью санитарной авиации.6184 поликлиники поучаствовали в распространении новой модели организации оказания медицинской помощи.
|Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
|673,375 тысячи пациентов обеспечены современными антикоагулянтами, антиагрегантами, гиполипидемическими, гипотензивными и антиаритмическими препаратами.Оснащены современным оборудованием 877 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.Закуплено 19 922 единицы современного медоборудования.
|Борьба с онкологическими заболеваниями
|227 медорганизаций оснащены современной медтехникой.Закуплено 14 900 единиц современного медицинского оборудования.Открыто 470 онкологических центров.2,2 миллиона пациентов прошли профилактические осмотры на наличие новообразований.
|Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
|2700 детских медучреждений оснащены новыми медицинскими изделиями.20 590 изделий закуплено для создания современной инфраструктуры в детских медицинских отделениях.Построено или отремонтировано 35 детских больниц.31 000 специалистов повысили квалификацию в областях перинатологии, неонатологии и педиатрии.
|Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
|Более 40,6 миллиона человек воспользовались онлайн-услугами в личном кабинете сервиса «Мое здоровье».1,0002 миллиона автоматизированных рабочих мест подключено к медицинским информационным системам в российских субъектах.97,9% медицинских организаций привлечены к защищенной сети передачи данных.
|Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий
|В сеть национальных медицинских исследовательских центров включены 37 учреждений.Сетью проведено 161 700 консультаций и консилиумов.Проведено 275 990 высокотехнологичных операций.В клинические рекомендации внедрено 50 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
|Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
|7800 специалистов прошли программы переподготовки.Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности 486 407 специалистов.6300 клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины размещены на портале непрерывного медицинского образования.
|Развитие экспорта медицинских услуг
|8,417 миллиона иностранцев получили лечение в российских медучреждениях.Создан сайт для информирования зарубежных гостей о лечении в России — russiamedtravel.ru.Создан координирующий центр по реализации федерального проекта.
|Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации
|Построено 229 объектов.Капитальный ремонт проведен в 1139 зданиях.Возведена 551 модульная конструкция.Приобретено 18 объектов недвижимости.Закуплено 35 117 единиц медоборудования.Приобретено 7654 автосредства.