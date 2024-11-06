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Национальный проект «Здравоохранение» в России в 2024 году

Национальный проект «Здравоохранение» в России в 2024 году — что это, для чего и как реализуется.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Суть, цели, сроки реализации, бюджетирование и отчеты о выполнении — рассказываем в материале о тонкостях национального проекта «Здравоохранение» в России в 2024 году.

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Суть нацпроекта «Здравоохранение»

Суть национального проекта «Здравоохранение» заключается в снижении общей смертности населения. Программа реализуется под руководством главы Минздрава России Михаила Мурашко и при курировании зампреда правительства страны по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.

Указ президента РФ

Национальный проект «Здравоохранение» был разработан по поручению российского главы Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Номер того самого указа — 204, а название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели и основные задачи проекта «Здравоохранение»

Выделяют девять главных целей программы.

  • Падение численности умерших младенцев до 4,5 случая на тысячу новорожденных.
  • Падение числа смертности трудоспособных взрослых до 350 случаев на 100 тысяч граждан.
  • Уменьшение количества летальных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний до 450 случаев на 100 тысяч граждан.
  • Падение численности смертей от онкологических недугов до 185 случаев на 100 тысяч граждан.
  • Устранение нехватки медицинских работников первичной помощи.
  • Гарантирование прохождения все большим числом граждан профилактических медосмотров хотя бы один раз в год.
  • Повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных мест страны.
  • Ускорение реакции сферы на запросы граждан по поводу получения первичной медико-санитарной помощи.
  • Поднятие вчетверо по сравнению с 2017 годом объема экспорта российских медуслуг.

Сроки реализации проекта «Здравоохранение»

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется с 1 января 2019 года. Окончание срока действия программы — 31 декабря 2024-го. При этом информации о продлении проекта пока не поступало.

Федеральные проекты нацпроекта «Здравоохранение»

Сегодня существует девять федеральных программ национального проекта «Здравоохранение».

  • «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
  • «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
  • «Борьба с онкологическими заболеваниями».
  • «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
  • «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
  • «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».
  • «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
  • «Развитие экспорта медицинских услуг».
  • «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Основные цели проекта — повышение доступности скорой в дальних населенных пунктах и поликлиник по всей стране, совершенствование санавиации, создание системы защиты прав пациентов, рост числа граждан, прошедших диспансеризацию.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Основные цели проекта — совершенствование материально-технической базы региональных сосудистых медицинских учреждений и обеспечение лекарствами страдающих от таких недугов граждан.

Борьба с онкологическими заболеваниями

Основные цели проекта — внедрение современных методов диагностики и лечения и открытие центров для раннего выявления онкологических недугов.

По нацпроекту создается современная система детского здравоохранения

Развитие детского здравоохранения

Основные цели проекта — уменьшение числа смертей младенцев, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, внедрение современной инфраструктуры в детские поликлиники и возведение и ремонт больниц для несовершеннолетних.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

Основные цели проекта — повышение доступности граждан к медицинским услугам при помощи цифровых сервисов. В числе прочего — совершенствование электронных записей к врачам, документооборота и внедрение электронных рецептов.

Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий

Основные цели проекта — поднятие качества медпомощи за счет внедрения инновационных знаний в сферу здравоохранения и укрепление научного потенциала.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Основные цели проекта — устранение нехватки кадров в медучреждениях и предоставление непрерывного процесса повышения квалификации медицинским специалистам.

Развитие экспорта медицинских услуг

Основные цели проекта — усиление имиджа российской медицины за рубежом и рост инвестиций в нее за счет спроса среди иностранных пациентов.

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

Основные цели проекта — организация современной помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, улучшение условий в зданиях для оказания первой медпомощи.

Источники бюджета нацпроекта «Здравоохранение»: меры поддержки

Бюджет национального проекта «Здравоохранение» оценивается в 1725,8 миллиарда рублей. Среди источников финансирования — федеральный и региональный бюджеты, а также государственные внебюджетные фонды.

  • 1366,7 миллиарда рублей — федеральный бюджет.
  • 265 миллиардов рублей — бюджеты субъектов РФ.
  • 94 миллиарда рублей — государственные внебюджетные фонды.

Национальный проект «Здравоохранение» активно помогает в поиске, привлечении и обучении специалистов

Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Здравоохранение»

Федеральные проекты программы действуют уже больше четырех лет — ознакомимся с промежуточными результатами.

Наименование задачиОписание результатов
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощиПриобретено 1563 передвижных медицинских комплекса.Введено в эксплуатацию 1763 фельдшерско-акушерских пункта.50,597 миллиона человек прошли профилактические осмотры.Санавиация за счет госбюджета совершила 13 905 вылетов.18 723 человека эвакуировали с помощью санитарной авиации.6184 поликлиники поучаствовали в распространении новой модели организации оказания медицинской помощи.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями673,375 тысячи пациентов обеспечены современными антикоагулянтами, антиагрегантами, гиполипидемическими, гипотензивными и антиаритмическими препаратами.Оснащены современным оборудованием 877 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.Закуплено 19 922 единицы современного медоборудования.
Борьба с онкологическими заболеваниями227 медорганизаций оснащены современной медтехникой.Закуплено 14 900 единиц современного медицинского оборудования.Открыто 470 онкологических центров.2,2 миллиона пациентов прошли профилактические осмотры на наличие новообразований.
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям2700 детских медучреждений оснащены новыми медицинскими изделиями.20 590 изделий закуплено для создания современной инфраструктуры в детских медицинских отделениях.Построено или отремонтировано 35 детских больниц.31 000 специалистов повысили квалификацию в областях перинатологии, неонатологии и педиатрии.
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохраненияБолее 40,6 миллиона человек воспользовались онлайн-услугами в личном кабинете сервиса «Мое здоровье».1,0002 миллиона автоматизированных рабочих мест подключено к медицинским информационным системам в российских субъектах.97,9% медицинских организаций привлечены к защищенной сети передачи данных.
Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологийВ сеть национальных медицинских исследовательских центров включены 37 учреждений.Сетью проведено 161 700 консультаций и консилиумов.Проведено 275 990 высокотехнологичных операций.В клинические рекомендации внедрено 50 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами7800 специалистов прошли программы переподготовки.Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности 486 407 специалистов.6300 клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины размещены на портале непрерывного медицинского образования.
Развитие экспорта медицинских услуг8,417 миллиона иностранцев получили лечение в российских медучреждениях.Создан сайт для информирования зарубежных гостей о лечении в России — russiamedtravel.ru.Создан координирующий центр по реализации федерального проекта.
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской ФедерацииПостроено 229 объектов.Капитальный ремонт проведен в 1139 зданиях.Возведена 551 модульная конструкция.Приобретено 18 объектов недвижимости.Закуплено 35 117 единиц медоборудования.Приобретено 7654 автосредства.
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