Ректор КФУ предложил не использовать вывески на иностранном языке

Исполняющий обязанности реактора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов считает неправильным, что на полуострове используются вывески на иностранном языке. Об этом сообщает «Крым 24».
По его словам, это недопустимо, если речь не идет о переводе русского названия для иностранцев. Также иностранные слова могут использовать в научной терминологии.
«Я считаю, что применение иностранных слов оправдано только там, где это является термином в ряде областей человеческих знаний. Постоянную замену русских слов на иностранные аналоги считаю неправомерной. Мы должны сами следить за своей речью и учить молодежь правильной русской речи, потому что образцов для этого у нас масса», — сказал Курьянов.
Ректор считает, что пользоваться нужно государственным языком — русским.
Напомним, ранее Владимир Константинов рассказал, что в Красногвардейском районе запустили пилотный проект по изменению рекламных вывесок с иностранными словами и латиницей.