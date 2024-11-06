Ректор КФУ предложил не использовать вывески на иностранном языке

«Я считаю, что применение иностранных слов оправдано только там, где это является термином в ряде областей человеческих знаний. Постоянную замену русских слов на иностранные аналоги считаю неправомерной. Мы должны сами следить за своей речью и учить молодежь правильной русской речи, потому что образцов для этого у нас масса», — сказал Курьянов.