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В Ростовской области после вмешательства прокуратуры восстановили уличное освещение

В Кашарском районе восстановили уличное освещение после вмешательства прокуратуры.
Источник: Комсомольская правда

По требованию прокурора восстановлено уличное освещение в Кашарском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве 5 ноября.

Согласно опубликованной информации, местная жительница обратилась с проблемой отсутствия уличного освещения на одной из улиц хутора Новочигириновского. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.

— Прокуратурой главе администрации сельского поселения внесено представление. В настоящее время освещение улично-дорожной сети восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.