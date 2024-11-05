В Ростовской области после вмешательства прокуратуры восстановили уличное освещение

По требованию прокурора восстановлено уличное освещение в Кашарском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве 5 ноября.
Согласно опубликованной информации, местная жительница обратилась с проблемой отсутствия уличного освещения на одной из улиц хутора Новочигириновского. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.
— Прокуратурой главе администрации сельского поселения внесено представление. В настоящее время освещение улично-дорожной сети восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.