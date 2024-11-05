Университет Бонч-Бруевича запустил свой экспериментальный спутник с Восточного

«Он будет находиться на орбите около двух лет. В течение этого времени специалисты и студенты СПбГУТ смогут участвовать в экспериментах и анализировать результаты его работы. Отработка технологии интернета вещей позволит открыть новые возможности для разных отраслей: ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, организации связи с удаленными территориями», — рассказали в пресс-службе.