Университет Бонч-Бруевича запустил свой экспериментальный спутник с Восточного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) успешно отправил в космос с космодрома Восточный в Амурской области собственный экспериментальный спутник, предназначенный для отработки технологий интернета вещей и мониторинга полетов беспилотников на Земле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Он будет находиться на орбите около двух лет. В течение этого времени специалисты и студенты СПбГУТ смогут участвовать в экспериментах и анализировать результаты его работы. Отработка технологии интернета вещей позволит открыть новые возможности для разных отраслей: ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, организации связи с удаленными территориями», — рассказали в пресс-службе.
Устройство массой 3,2 кг с позывным RC2336 позволит проводить эксперименты по совершенствованию передачи данных для управления устройствами на Земле, а также передачи данных между ними. Кроме того, его функционал позволяет проводить съемки поверхности планеты и мониторить полеты беспилотников весом до 30 кг и агродронов весом до 100 кг.
Перед запуском мини-спутник СПбГУТ находился на космодроме Восточный и прошел финальные проверки. После этого пусковые контейнеры со спутниками были интегрированы на ракету-носитель. Запуск был осуществлен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Сейчас агрегат успешно принят на управление в космосе.
Запуск состоялся в рамках реализации проекта «Space- “научно-образовательной программы “Дежурный по планете”, организатором которой выступает Фонд содействия инновациям.
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича был основан в 1930 году. СПбГУТ является одним из лидеров по подготовке высококвалифицированных кадров в области связи и телекоммуникаций.