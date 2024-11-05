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Из-за плохой погоды участок дороги Магнитогорск-Ира закрыли

В Башкирии из-за непогоды закрыли участок дороги Магнитогорск-Ира.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 ноября в Баймакском и Зилаирском районах Башкирии для грузовиков и автобусов из-за неблагоприятных погодных условий (обильный снегопад, гололедица, ограничение видимости) закрыли участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики.

С 23:30 было введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на дороге Магнитогорск-Ира со 101 по 241 километр. О времени окончания ограничений власти обещают сообщить дополнительно.

— Рекомендуем отложить поездки на дальние расстояния до установления более благоприятных погодных условий! Не выезжайте на дорогу, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — порекомендовали водителям.

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