Из-за плохой погоды участок дороги Магнитогорск-Ира закрыли

Вечером 5 ноября в Баймакском и Зилаирском районах Башкирии для грузовиков и автобусов из-за неблагоприятных погодных условий (обильный снегопад, гололедица, ограничение видимости) закрыли участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики.
С 23:30 было введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на дороге Магнитогорск-Ира со 101 по 241 километр. О времени окончания ограничений власти обещают сообщить дополнительно.
— Рекомендуем отложить поездки на дальние расстояния до установления более благоприятных погодных условий! Не выезжайте на дорогу, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — порекомендовали водителям.
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