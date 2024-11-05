Посадка в сложном для навигации регионе Венеры принесет максимальную отдачу

Как отметил Зеленый в беседе с корреспондентом ТАСС, участники программы «Венера-Д» при этом не отказались бы отправить на вторую планету сразу два спускаемых аппарата, подобно тому, как планируется осуществить посадку «Луны-27», однако этому мешает отсутствие уверенности в выделении средств даже на один зонд. По этой причине ученые сейчас работают исходя из гипотезы о том, что на Венеру будет отправлена только одна миссия в рамках «Венеры-Д».