Посадка в сложном для навигации регионе Венеры принесет максимальную отдачу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ученые в России рассматривают два варианта посадки спускаемого модуля миссии «Венеры-Д» — на молодых равнинах и на древних возвышенностях, причем наиболее интересным с научной точки зрения будет посадка в самых сложных для навигации регионах Венеры. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Лев Зеленый на лекции в Российской государственной библиотеке.
«Сейчас мы активно дискутируем о том, где следует осуществить посадку на поверхности Венеры. У нас есть два варианта — сесть на залитые лавой молодые равнины, что осуществить достаточно просто, а также можно пойти на риск и осуществить посадку на территории так называемых тессер, сильно пересеченных венерианских возвышенностей с интересным для изучения рельефом. Я думаю, что мы выберем более рисковый и интересный вариант», — пояснил Зеленый.
В число возможных мест посадки «Венеры-Д» входят различные регионы на равнинах Аталанта и Велламо, а также тессеры Кутуе, однако пока ученые не сделали окончательного выбора. По словам научного руководителя ИКИ РАН, осуществить посадку на Венере будет проще, чем на Луне или Марсе, что дает ученым больше свободы выбора при определении дальнейшей судьбы миссии «Венера-Д».
Зеленый добавил, что изначально ученые планировали сконструировать посадочный модуль таким образом, что он проработал бы на поверхности Венеры достаточно длительное время, порядка 10 часов. Последующий анализ и расчеты показали, что научные приборы миссии смогут получить все нужные данные и передать их на Землю за 2−3 часа, что позволяет значительно снизить массу теплозащиты аппарата и расширить арсенал его научных приборов.
Как отметил Зеленый в беседе с корреспондентом ТАСС, участники программы «Венера-Д» при этом не отказались бы отправить на вторую планету сразу два спускаемых аппарата, подобно тому, как планируется осуществить посадку «Луны-27», однако этому мешает отсутствие уверенности в выделении средств даже на один зонд. По этой причине ученые сейчас работают исходя из гипотезы о том, что на Венеру будет отправлена только одна миссия в рамках «Венеры-Д».
О «Венере-Д».
Миссия «Венера-Д» состоит из российского посадочного модуля и орбитального аппарата. Ранее планировалось, что этот проект будет совместным с США, однако в апреле 2022 года экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что миссия сейчас разрабатывается только российскими специалистами. «Венеру-Д» предлагается запустить с помощью тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» ориентировочно до 2031 года.