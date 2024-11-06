Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 6 ноября, который называют Светец

Православная церковь 6 ноября вспоминает святого Афанасия. В народе принято отмечать Афанасьев день. Однако есть еще одно название — Светец. Так называлась лучина.
Что нельзя делать 6 ноября.
Запрещено принимать подарки, а также угощению от мужчин. Не следует отдавать свои вещи. Кроме того, не стоит носить чужие вещи. Предки верили, что подобным можно забрать можно забрать на себя все неудачи и проблемы чужого человека.
Что можно делать 6 ноября.
В указанный день старались купить или же продать квартиру. Считается, что сделка получится удачной. Также следует погадать на суженого. А еще 6 ноября старались упасть в яму, так как это предвещало счастливую и долгую жизнь.
Согласно приметам, дождь указывает на то, что зима выдастся теплой. В том случае, если раскаркались вороны, то ждали снегопад. Красный закат предупреждает про мороз.
Ранее под Минском пенсионерка умерла, подавившись икрой с творогом.
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