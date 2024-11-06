Таллахасси
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 6 ноября, который называют Светец

Узнали приметы и запреты на 6 ноября, когда отмечают Афанасьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 ноября вспоминает святого Афанасия. В народе принято отмечать Афанасьев день. Однако есть еще одно название — Светец. Так называлась лучина.

Что нельзя делать 6 ноября.

Запрещено принимать подарки, а также угощению от мужчин. Не следует отдавать свои вещи. Кроме того, не стоит носить чужие вещи. Предки верили, что подобным можно забрать можно забрать на себя все неудачи и проблемы чужого человека.

Что можно делать 6 ноября.

В указанный день старались купить или же продать квартиру. Считается, что сделка получится удачной. Также следует погадать на суженого. А еще 6 ноября старались упасть в яму, так как это предвещало счастливую и долгую жизнь.

Согласно приметам, дождь указывает на то, что зима выдастся теплой. В том случае, если раскаркались вороны, то ждали снегопад. Красный закат предупреждает про мороз.

Ранее под Минском пенсионерка умерла, подавившись икрой с творогом.

Кстати, мы собрали биографию Ольги Чемодановой, главного идеолога Минска, инициативная группа которой подала документы в ЦИК Беларуси перед выборами президента 2025.

А еще мы узнали биографию Олега Гайдукевича, лидера Либерально-демократической партии, инициативная группа которого зарегистрирована ЦИК Беларуси перед выборами президента 2025.