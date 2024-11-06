Заместителя по животноводству ищут на зарплату 6 тысяч, геодезисту дадут до 7000, а директору обойной компании — до 8 тысяч. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2024

Сразу 10 наиболее высокооплачиваемых вакансий назвали белорусам в ноябре 2024 года. Для этого, как и в октябре 2024-го, обратимся к данным Общереспубликанского банка вакансий. Но прежде отметим: месяц назад число предложений работы там составляло чуть более 195,5 тысяч, показатель ноября — куда скромнее. Это чуть более 168 тысяч.
Итак, какая самая большая зарплата, на которую ищут работника в Беларуси в финале осени?
Первое место условного зарплатного топа — предложение, где величина заработка указана в диапазон от 10 до 10,8 тысячи белорусских рублей. Именно столько готовы предложить в РУП «Белтелеком» на позиции заместителя генерального директора по экономике и коммерческим вопросам.
В объявлении детально и последовательно перечислены компетенции и должностные обязанности замдиректора: руководство проведением единой экономической политики, разработка долгосрочных и текущих прогнозов экономического и социального развития, бизнес-планов развития организации, создание модели развития компании в части инновационной деятельности. Помимо этого, руководитель будет определять концепцию проведения рекламных мероприятий и руководить финансовой деятельностью предприятия. Что касается требований к соискателям, то, судя по всему, они детализируются на стадии собеседования, в объявлении указано три принципиальных момента: наличие высшего образование, опыт работы от 10 лет плюс хороший уровень английского. Зарплата, повторимся, до 10800 белорусских рублей.
Двигаемся дальше: вакансия от профессионального футбольного клуба «Арсенал» с зарплатой до BYN 8139,53 оказывается на втором месте ноябрьского рейтинга. Ищут там спортсмена-инструктора. «Режим работы 5/2, опыт работы в зарубежных футбольных клубах», — указано в объявлении. Опыт работы, к слову, от трех лет, плюс — как минимум общее среднее образование.
Белорусы узнали десять вакансий с самой высокой зарплатой в ноябре 2024. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Одно из предприятий, специализирующихся на производстве обоев и находящееся в агрогородке Новоселье Минского района, открыло вакансию директора.
«Высшее техническое образование, свободное владение английским, немецким языками, опыт работы в компаниях, специализирующихся на производстве обоев более пяти лет», — указал работодатель. Еще из требований — многозадачность, клиентоориентированность. Зарплата — до 8 тысяч белорусских рублей.
Животноводческое предприятие «Копыльское» Минской области тоже нуждается в квалифицированном руководителе. Ищут там — на зарплату в 6000 белорусских рублей — заместителя директора по животноводству. Рассматриваются претенденты с высшим образованием и опытом работы всего от одного года. Сама работа — по односменному графику.
На пятой позиции — вновь вакансий руководителя. Наниматель — ООО «Квитки Бел» ищет директора. Требований к нему немало: знание двух (английский и литовский) языков, стаж работы на руководящих должностях (директор, замдиректора) в организациях, занимающихся комиссионной торговлей билетами на культурно-зрелищные мероприятия не менее 12 лет, наличие собственного авто. Зарплата — от 6000 до 10000 рублей ежемесячно.
Осень двигается к своему финалу. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Предприятие-подрядчик в области свайного фундаментостроения из Гомельской области часто фигурирует в ежемесячных рейтингах зарплат. В ноябре там открылась вакансия геодезиста, желательно, с как минимум трехлетним опытом работы. Платить готовы от 5700 до 7000 BYN, работодатель пишет, что работа — разъездная, по двухсменному графику.
«Разработка новых современных добавок к бетону» — основной функционал на вакантной позиции начальника подразделения по научным исследованиям и разработкам. Открыта вакансия на одном из минских производственных предприятий, от кандидатов — высшее образование плюс пятилетний опыт работы. Что касается зарплаты, то она указана на уровне 5588 рублей, но есть важный нюанс: речь идет о занятости в 0,5 ставки.
Восьмое место и вновь вакансия директора, но требования весьма специализированы. «Знание словацкого языка (свободно). Обязательное владение техническими приемами перевода. Обязателен опыт работы в области перевода не менее 3 лет». Плюс — хороший английский, немецкий и, само собой, русский. Само рабочее место находится в деревне Большое Стиклево Минского районе, работа в одну смену, ежемесячная зарплата от 5300 до 5500 белорусских рублей.
Начальник главного управления требуется в Национальном банке Республики Беларусь. Вакансия в ежемесячных топах уже была, не так давно работодатель ее обновил, значит, своей актуальности она не утратила. Все дательные требования обсуждаются в ходе очной беседы, базовые требования к соискателям — высшее образование и опыт работы от пяти лет. 5216,48 — 6248,72 — именно в этих границах в объявлении определен размер зарплаты.
Завершает ноябрьский зарплатный рейтинг вакансий предложение от БелАЭС в Островце. Ищут специалиста на должность начальника смены блока АЭС. Работа в три смены, от кандидатов — как минимум высшее профильное образование, что касается зарплаты, то она обозначена в диапазоне от 5061 до 7389 рублей ежемесячно.
Ранее мы писали о том, что в Минтруда сообщили о повышении пенсии белорусов, в среднем прибавка в 2025 году составит 14% (тут про это).