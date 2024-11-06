Заместителя по животноводству ищут на зарплату 6 тысяч, геодезисту дадут до 7000, а директору обойной компании — до 8 тысяч. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2024

В объявлении детально и последовательно перечислены компетенции и должностные обязанности замдиректора: руководство проведением единой экономической политики, разработка долгосрочных и текущих прогнозов экономического и социального развития, бизнес-планов развития организации, создание модели развития компании в части инновационной деятельности. Помимо этого, руководитель будет определять концепцию проведения рекламных мероприятий и руководить финансовой деятельностью предприятия. Что касается требований к соискателям, то, судя по всему, они детализируются на стадии собеседования, в объявлении указано три принципиальных момента: наличие высшего образование, опыт работы от 10 лет плюс хороший уровень английского. Зарплата, повторимся, до 10800 белорусских рублей.