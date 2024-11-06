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Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Олбани: +18° 5 м/с 73% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер западный, юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6, на побережье 0…+5; днем +9…14, в горах +3…8», — отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −2…4, днем +10…12.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.

Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14.