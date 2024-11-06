Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду

«Ветер западный, юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6, на побережье 0…+5; днем +9…14, в горах +3…8», — отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −2…4, днем +10…12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +1…3, днем +12…14.
Сухо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14.