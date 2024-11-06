Разбег из минуса в плюс: чего ждать от погоды в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму до конца недели сохранится сухая и ясная погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В среду на полуострове ожидается до 14 градусов тепла днем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.