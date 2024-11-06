Юра, мы все просчитали: получит ли российский актер «Оскар»

Юра Борисов впечатлил зарубежных экспертов кино: они оценили его в образе телохранителя Игоря в «Аноре», где он в компании стриптизерши из Бруклина разыскивает сына русского олигарха. Теперь российскому актеру прогнозируют номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Конкуренцию ему могут составить тяжеловесы Голливуда — в числе потенциальных конкурентов Дензел Вашингтон («Гладиатор 2») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»). О том, каковы шансы Борисова на «Оскар» — в материале «Известий».
Юре Борисову прогнозируют «Оскар».
Почти за столетнюю историю «Оскара» и 80-летнюю Каннского кинофестиваля не многим фильмам удавалось взять статуэтку за лучший фильм одновременно и в Голливуде, и на Лазурном берегу. Вещи это принципиально разные по содержанию. В фокусе внимания первого скорее популярное зрительское кино, второй тяготеет к артхаусу и больше фокусируется на европейском.
Последний раз такое комбо из наград собрал хит 2019 года из Южной Кореи «Паразиты». Теперь шансы повторить успех есть у комедийной драмы американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Весной 2024-го история о внезапном браке избалованного сына русского олигарха и стриптизерши из Бруклина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» 77-го смотра в Каннах и признание экспертов, которые назвали картину одним из главных претендентов на победу на предстоящем «Оскаре».
Это казалось почти немыслимым в нынешних условиях, учитывая, что ведущие роли, помимо американки Майки Мэдисон, оказались у российских актеров — Марка Эйдельштейна, Юры Борисова, Дарьи Екамасовой, Алексея Серебрякова. Более того, теперь авторитетные зарубежные издания предсказывают Борисову, который сыграл в картине харизматичного и порядочного решалу Игоря, номинацию в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Прогнозы опубликовали Variety и Indiewire и ряд других индустриальных изданий.
«Всем, кто видел трейлер, определенно может показаться, что вероятнее всего лучшим актером второго плана стал бы Марк Эйдельштейн, сыгравший кавалера главной героини, но люди, которые действительно видели фильм, немного больше очарованы Юрой Борисовым Одним из самых ярких моментов “Аноры”, о котором часто говорят, стала концовка фильма, в которой в большей степени задействован Борисов, поэтому он, похоже, будет лучшим кандидатом для представления фильма в этой категории», — пишет Indiewire.
Усиливает вероятность того, что расчёты сбудутся, номинация Юры Борисова за «Анору» на премию Gotham Awards, которая пройдет 2 декабря в Нью-Йорке. Эксперты отмечают, что несмотря на обстановку в мире, «Оскар» для России вещь не запредельная.
— Россия имела шансы получить «Оскар» в прошлом году — как известно, картина Максима Арбугаева «Выход» была среди номинантов за лучший короткометражный документальный фильм. То есть никакой предвзятости и отмены по отношению к России нет, и про Арбугаева всю его жизнь западные СМИ будут писать с приставкой «номинант “Оскара”. До этого на “Оскар” претендовал Константин Бронзит, а самые крепкие шансы были десять лет назад у Андрея Звягинцева с “Левиафаном”. Но в конечном счете слишком многое здесь зависит от того, насколько фильм известен голосующим. Косвенно это подтверждается количеством наград в так называемой “Оскаровской гонке”. Чем наград больше, особенно на важных этапах, тем больше и шансов. Но самый важный этап — это премия Гильдии актеров. Если артист получает приз там, скорее всего “Оскар” тоже достанется ему, — объясняет кинокритик Сергей Сычев.
Главный фаворит гонки — и без того без того двукратный обладатель статуэтки Дензел Вашингтон. В этот раз он может побороться за победу за роль бывшего раба Макрина в «Гладиаторе 2» Ридли Скотта. В топе потенциальных номинантов в категории «Лучшая мужская роль второго плана» также Гай Пирс («Бруталист»), Стэнли Туччи («Конклав»), Джон Туртурро («Комната по соседству»), Кларенс Маклин (Пой, пой«), Киран Калкин (“Настоящая боль”). Экранный брат последнего по сериалу “Наследники” Джереми Стронг также в теории может претендовать на номинацию, считают эксперты, за роль Роя Кона в биографической драме “Ученик. Восхождение Трампа”.
— У Борисова очень серьезные соперники. А если на выборах победит Трамп, то «Оскар», который вообще поддерживает демократов, наверняка поднимет фильм «Ученик» на щит (кстати, вполне заслуженно), а это в данном случае означает, что Джереми Стронг скорее получит «Оскар». Кроме того, Борисов, конечно, известен критикам по «Купе номер шесть» и, возможно, по «Петровым в гриппе» и «Герде», но ему определенно не хватает популярности. Если бы Netflix успел выпустить «Анну Каренину», где у Борисова одна из главных ролей, шансов было бы больше. Но сам факт участия Борисова в таком проекте, даже если его никто не видит, тоже играет в его пользу, — заключил Сергей Сычев.
Номинация значит больше, чем победа.
За роль в «Купе номер шесть» Борисов был удостоен приза на Вальядолидском кинофестивале, кроме того, фильм прогремел в Каннах, поэтому «Оскар» за «Анору» в случае номинации и победы может стать не первой наградой международного конкурса в его копилке. The Hollywood Reporter, впрочем, в своих прогнозах, Борисова поставил лишь на десятую строчку рейтинга, следом за Марком Эйдельштейном, а Screenrant не отметил вовсе. В то же время, нельзя не сказать о позитивных оценках его работы зарубежными критиками.
— Жесткий Борисов с мягким голосом — настоящий динамит, особенно в кульминационной сцене с Мэдисон, которая завершает фильм трогательным поворотом сюжета, поражающим, как выстрел в сердце, — пишет Питер Трэверс из ABC News.
Российские коллеги солидарны и считают, что шансы не просто номинации, но и победы у Юры Борисова есть.
— Борисов совершенно точно имеет все шансы получить «Оскар», потому что это правда крутая работа, международная, она оценена и Каннами, и сам он очень крут. Мне кажется, даже он не ожидал такого успеха. У меня есть ощущение от его эмоциональной реакции на происходящее, что он просто до сих пор не до конца понимает, за что он, собственно, номинирован или будет номинирован. Но, действительно, многие говорят о том, что эта номинация состоится. Я был бы очень рад, если бы это произошло. По поводу остальных говорить не берусь. Они все классные. Это очень тяжелая битва. Я боюсь, что «Оскар» последнего времени немного лотерейный. Здесь сама номинация, мне кажется, значит в какой-то степени больше, чем победа, — считает сценарист Андрей Золотарев.
Номинанты будут объявлены 17 января 2025 года. А сама церемония 97-й премии «Оскар» состоится 2 марта.