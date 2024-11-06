Юра, мы все просчитали: получит ли российский актер «Оскар»

— Борисов совершенно точно имеет все шансы получить «Оскар», потому что это правда крутая работа, международная, она оценена и Каннами, и сам он очень крут. Мне кажется, даже он не ожидал такого успеха. У меня есть ощущение от его эмоциональной реакции на происходящее, что он просто до сих пор не до конца понимает, за что он, собственно, номинирован или будет номинирован. Но, действительно, многие говорят о том, что эта номинация состоится. Я был бы очень рад, если бы это произошло. По поводу остальных говорить не берусь. Они все классные. Это очень тяжелая битва. Я боюсь, что «Оскар» последнего времени немного лотерейный. Здесь сама номинация, мне кажется, значит в какой-то степени больше, чем победа, — считает сценарист Андрей Золотарев.