Сказка сказывается: сборы «Огнива» приближаются к миллиарду рублей

Российский зритель в прошедшие праздничные выходные по-прежнему отдавал предпочтение «Огниву», которое продолжает тренд на сказки в российском кинематографе. Вольная интерпретация известного сюжета Ханса Кристиана Андерсена заработала за свой второй уикенд 376,1 млн рублей, увеличив совокупные сборы до 840 млн рублей. В период с 31 октября по 4 ноября сказку посмотрело чуть больше 1 млн зрителей. «Огниво» сейчас главный претендент на то, чтобы стать восьмым российским фильмом в этом году, сборы которого превысят миллиард рублей. Режиссер «Огнива» — Александр Войтинский, его же фильм «По щучьему велению» стал одним из самых кассовых по итогам 2023 года. Правда, «Огниво» в темпах уступает: «По щучьему велению» преодолел порог в 1 млрд рублей во вторую неделю проката.