Сказка сказывается: сборы «Огнива» приближаются к миллиарду рублей

Сказка «Огниво» режиссера Александра Войтинского по мотивам одноименного произведения Ханса Кристиана Андерсена вторую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат. Лучшей новинкой стал семейный фильм «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной в главных ролях, картина заработала за уикенд 90,9 млн рублей. Из десятки российского бокс-офиса вылетела триумфальная «Анора», в то время как еще один каннский хит, «Субстанция», держится в первой пятерке уже семь недель подряд. «Известия» — об итогах отечественного проката минувших выходных.
«Огниво» снова победило «Руки вверх!».
Российский зритель в прошедшие праздничные выходные по-прежнему отдавал предпочтение «Огниву», которое продолжает тренд на сказки в российском кинематографе. Вольная интерпретация известного сюжета Ханса Кристиана Андерсена заработала за свой второй уикенд 376,1 млн рублей, увеличив совокупные сборы до 840 млн рублей. В период с 31 октября по 4 ноября сказку посмотрело чуть больше 1 млн зрителей. «Огниво» сейчас главный претендент на то, чтобы стать восьмым российским фильмом в этом году, сборы которого превысят миллиард рублей. Режиссер «Огнива» — Александр Войтинский, его же фильм «По щучьему велению» стал одним из самых кассовых по итогам 2023 года. Правда, «Огниво» в темпах уступает: «По щучьему велению» преодолел порог в 1 млрд рублей во вторую неделю проката.
— Картину уже увидели в целом более 2,5 млн зрителей. Динамика отличная, у фильма есть все возможности собрать миллиард в ближайшие пару уикендов, дальше зрительские предпочтения могут сместиться в сторону «Паддингтона», и, тем не менее, фильм продолжит наращивать кассу вплоть до конца года, — считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Цифры «Огнива» дают весомую почву для прогнозов и на традиционную новогоднюю битву. 2025 год в российском кинематографе снова начнется с ударной дозы сказок-блокбастеров. Это новая адаптация «Волшебника Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», которые одновременно выйдут 1 января. Именно сборы семейного кино и сказок уже третий год выступают драйвером российского кинопроката.
Однако дышит в спину «Огниву» в домашнем бокс-офисе еще один потенциальный «миллиардник» этого года. Музыкальный блокбастер «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева заработал за уикенд 107,4 млн рублей, увеличив свою общую кассу до 836 млн рублей. Лента продолжает показывать неплохую среднюю посещаемость — 28 человек на сеанс. Лучшей новинкой недели оказалась семейная комедия «Возвращение попугая Кеши» Олега Асадулина. За пять дней проката картина с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной освоила 91 млн рублей, закрепившись на третьем месте. Ольга Зинякова считает, что выстрелить в прокате «Попугаю Кеше» помешали холдоверы. «И в ближайшие недели ситуация вряд ли изменится, интерес к релизу снизится уже к концу ноября», — добавила эксперт.
«Субстанция» в лидерах проката семь недель.
Один из самых высоких средних показателей посещаемости по-прежнему остается у «Субстанции» Корали Фаржа — 36 человек на сеанс. Боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куолли не покидает первую пятерку лучших фильмов в российском кинопрокате уже семь недель подряд. При этом возрастное ограничение «Субстанции» — 18+. За прошедший уикенд один из хитов каннского фестиваля заработал 56,7 млн, общие сборы в России составили 414 млн рублей.
— Постоянная аудитория поклонников хорроров наконец дождалась достойную новинку. Работает сарафан, релиз действительно показывает яркий прокат, ждем отметки в миллион зрителей — так объясняет успех «Субстанции» президент «КАРО».
Гораздо хуже обстоят дела у обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн, драмеди Шона Бейкера «Анора». За неделю фильм опустился с шестого на 11-е место, а общие сборы не превышают 155 млн рублей. Не повлияла на них и новость о том, что, по прогнозам Variety, сыгравший в «Аноре» Юра Борисов должен получить номинацию на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».
Строчкой выше оказалась еще одна новинка недели — спортивная драма о звезде московского «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист». Картина заработала за выходные 73 млн рублей. Вероятно, касса еще значительно увеличится, поскольку фанатское сообщество «Спартака» самое многочисленное в России, а Черенков — знаковая фигура в истории футбольного клуба. Интервью «Известий» с исполнившим его роль актером Станиславом Румянцевым можно прочитать здесь.
В расписание вернулся неофициальный Голливуд.
Еще один холдовер, остающийся в лидерах российского кинопроката, — драма «Граф Монте-Кристо», расположившаяся на шестой строке. Экранизация романа Александра Дюма с Пьером Нинэ в главной роли записала на свой счет по итогам уикенда 48,6 млн рублей. Общая касса фильма в России превысила 500 млн. Как ранее сообщило профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика», «Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным релизом в российском прокате в 2024 году. Посещаемость у картины по-прежнему одна из самых высоких — в среднем ленту смотрят 35 человек на сеанс.
Ряд СМИ обращал внимание на то, что в период праздничных выходных прокат будет расчищен от иностранных релизов, попадающих в российские кинотеатры по схеме предсеансового обслуживания. Акция не удалась, в рейтинг ЕАИС снова вернулись короткие метры «Через Москву», «Дальше собственного носа», «Сколько весит облако?» и «Край вдохновения». В паре с ними идут «Веном: Последний танец» и «Джокер: Безумие на двоих». Но, в отличие от летнего сезона, сейчас это далеко не драйвер российского проката.