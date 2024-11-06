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Минздрав Турции опроверг сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки

В Турции нет какого-либо вируса, которые может «создать критическую ситуацию».

Источник: Аргументы и факты

Минздрав Турции опроверг информацию о том, что граждане РФ, находящиеся на турецких курортах, якобы заразились вирусом Коксаки, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что в Турции нет какого-либо вируса, которые может «создать критическую ситуацию».

«Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны, нет», — заявил представитель Минздрава.

Ранее СМИ сообщали, что на побережье турецкого Белека якобы зафиксирована вспышка заболеваемости «мощным вирусом». Утверждалось, что ряд туристов якобы начинает болеть вернувшись в РФ.

Врач Игорь Кашаба оценил вероятность эпидемии вируса Коксаки в Российской Федерации.