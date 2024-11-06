Минздрав Турции опроверг сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки

Минздрав Турции опроверг информацию о том, что граждане РФ, находящиеся на турецких курортах, якобы заразились вирусом Коксаки, сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул, что в Турции нет какого-либо вируса, которые может «создать критическую ситуацию».
«Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны, нет», — заявил представитель Минздрава.
Ранее СМИ сообщали, что на побережье турецкого Белека якобы зафиксирована вспышка заболеваемости «мощным вирусом». Утверждалось, что ряд туристов якобы начинает болеть вернувшись в РФ.
Врач Игорь Кашаба оценил вероятность эпидемии вируса Коксаки в Российской Федерации.