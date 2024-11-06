Захарова: США столкнутся с расколом вне зависимости от итогов выборов

«Каким бы этот итог ни был, очевидно, им придётся преодолевать внутренний эмоциональный раскол. Вы же видите, как люди буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют. И все это уже сейчас, даже перед выборами, выливается буквально в уличные погромы, причём это не единичные случаи», — сказала она в беседе с RT.