Что произошло в Иркутске в ночь на 6 ноября 2024: последние новости

Пилотов летевшего в Иркутск самолета пытались ослепить лазерной указкой.
Лайнеру оставалось преодолеть еще 100 километров, чтобы приземлиться в аэропорту. К счастью, обошлось без происшествий. Самолет посадили, а нарушителей ищет полиция.
Аферисты украли более 15 млн у жителей Иркутской области за три дня.
Самой крупной суммы, а именно почти девяти миллионов рублей, лишилась пенсионерка из Братска. Мошенники заявили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит.
Еще четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.
В это время отмечается спад заболеваемости ОРВИ. За неделю отметка упала с 18 до 15 тысяч. Врачи напоминают, что при первых симптомах следует обратиться за помощью.