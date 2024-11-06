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Что произошло в Иркутске в ночь на 6 ноября 2024: последние новости

Пилотов летевшего в Иркутск самолета пытались ослепить лазерной указкой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пилотов летевшего в Иркутск самолета пытались ослепить лазерной указкой.

Лайнеру оставалось преодолеть еще 100 километров, чтобы приземлиться в аэропорту. К счастью, обошлось без происшествий. Самолет посадили, а нарушителей ищет полиция.

Аферисты украли более 15 млн у жителей Иркутской области за три дня.

Самой крупной суммы, а именно почти девяти миллионов рублей, лишилась пенсионерка из Братска. Мошенники заявили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит.

Еще четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю.

В это время отмечается спад заболеваемости ОРВИ. За неделю отметка упала с 18 до 15 тысяч. Врачи напоминают, что при первых симптомах следует обратиться за помощью.