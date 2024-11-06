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Захарова оценила отсутствие проверки документов на выборах президента США

Запрет на проверку документов был введён, а штате Калифорния.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что жители штата Калифорния могут голосовать на выборах президента Соединённых Штатов без документов.

«Держите меня. Приходит человек голосовать, говорит своё имя и дату рождения, а документы у него не спрашивают и просто предлагают проголосовать, поверив на слово», —написала она в Telegram.

В случае, если американец пытается показать документы, сотрудники избирательных комиссий «отстраняют руку» и отворачиваются.

«С другой стороны, если они пол определяют “со слов больного”, то и бюллетени должны раздавать без проверки документов. Американская демократия», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что запрет на проверку документов был введён в сентябре текущего года.

Ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты будут преодолевать раскол в обществе вне зависимости от результатов выборов президента страны.