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Новый глава МО Израиля Кац назвал главные цели ЦАХАЛ в Ливане и Газе

Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта.

Источник: Аргументы и факты

Новый глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что главными задачами ЦАХАЛ является возвращение заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, а также разгром данного движения и шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

«Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников — главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром “Хезболлы” в Ливане сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», — написал он в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Он заявил, что это связано с «пошатнувшимся доверием».

Минобороны Израиля возглавил Исраэль Кац, занимавший пост министра иностранных дел.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.