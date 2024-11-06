Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 ноября 2024

Погода в Иркутске 6 ноября 2024 обещает переменную облачность и небольшой мокрый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +3 градусов, будет дуть несильный ветер, до 6−11 м/с. Ночью похолодает до −4.
Погода в Иркутске 6 ноября 2024.
— Переменная облачность, мокрый снег, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Так в Приангарье потеплеет до +4 градусов, однако если солнце так и не появится, то до −4…-9 градусов. Ночью шкала термометра опустится до −2…-17. Вот что обещает погода в Иркутске 6 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутские кардиохирурги спасли новорожденного с тяжелым пороком сердца. Подобную операцию в регионе провели впервые.