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Reuters: Бербок, находясь на Украине, посетила границу с РФ и Белоруссией

Украинцы попросили у Бербок «больше оружия».
Источник: Аргументы и факты

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с Российской Федерацией и Белоруссией, сообщает Reuters.

По данным агентства, Бербок была в Черниговской области, где находится подразделение погранслужбы. В публикации утверждается, что министр «ознакомилась с ситуацией» на границе с РФ и Белоруссией.

Украинцы попросили у Бербок «больше оружия».

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом.

Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Бербок ничего не зависит в поставках вооружений. По его словам, её визит стал «моральной поддержкой».