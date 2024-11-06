Reuters: Бербок, находясь на Украине, посетила границу с РФ и Белоруссией

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с Российской Федерацией и Белоруссией, сообщает Reuters.
По данным агентства, Бербок была в Черниговской области, где находится подразделение погранслужбы. В публикации утверждается, что министр «ознакомилась с ситуацией» на границе с РФ и Белоруссией.
Украинцы попросили у Бербок «больше оружия».
«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом.
Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Бербок ничего не зависит в поставках вооружений. По его словам, её визит стал «моральной поддержкой».