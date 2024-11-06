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Рассказываем, почему продлили ограничение движения по Баррикад и в Космическом в Иркутске до 30 ноября 2025

Движение ограничили по Баррикад и в Космическом в Иркутске до 30 ноября.
Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения по Баррикад и в Космическом в Иркутске до 30 ноября 2025 связано со строительством самотечного канализационного трубопровода. Как рассказали КП-Иркутск в администрации областного центра, работы пройдут от территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад.

Ограничение движения по Баррикад и в Космическом в Иркутске до 30 ноября 2025.

— Ограничение продлили по улице Баррикад от здания № 137 до дома № 70/13 на Напольной. А также по проезду Космическому от здания на Советской, 111 до пересечения с Култукской, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Водителей просят помнить о том, что ввели ограничение движения по Баррикад и в Космическом в Иркутске до 30 ноября 2025, и планировать маршрут заранее.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за прошедшую неделю четыре человека заразились гриппом. В этом время уровень заболеваемости ОРВИ начинает снижаться.