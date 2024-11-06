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Google объяснила «предвзятый» поиск по выборам округом-тёзкой Харрис

Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в США.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания Google заявила об устранении ошибки, связанной с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

В Google утверждают, что речь идёт об ошибке в поисковой системе. В результате неполадок были скрыты данные о расположении избирательных участков для сторонников республиканца.

Компания связала случившееся с тем, что в США есть округа, которые являются «тёзками» кандидатов.

«Харрис — это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с “Вэнсом”, потому что это также название округа», — заявили в Google, заявление обнародовано в соцсети X*.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в Соединённых Штатах.

По его словам, при поиске информации о том, где можно проголосовать за Трампа, Google не выдаёт такие сведения. Аналогичный запрос о Камале Харрис позволяет найти ближайший избирательный участок.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.