Google объяснила «предвзятый» поиск по выборам округом-тёзкой Харрис

Американская компания Google заявила об устранении ошибки, связанной с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
В Google утверждают, что речь идёт об ошибке в поисковой системе. В результате неполадок были скрыты данные о расположении избирательных участков для сторонников республиканца.
Компания связала случившееся с тем, что в США есть округа, которые являются «тёзками» кандидатов.
«Харрис — это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с “Вэнсом”, потому что это также название округа», — заявили в Google, заявление обнародовано в соцсети X*.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в Соединённых Штатах.
По его словам, при поиске информации о том, где можно проголосовать за Трампа, Google не выдаёт такие сведения. Аналогичный запрос о Камале Харрис позволяет найти ближайший избирательный участок.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.