Организацию движения общественного транспорта обсудили в Иркутске-2

Организацию общественного транспорта обсудили в Иркутске-2. Как сообщили КП-Иркутск в Думе города, жители жалуются на то, что вечером водители ездят не по расписанию. Депутаты выяснили, что дежурные автобусы всегда на линии. Для удобства пассажиров в салонах размесят актуальное время.
— Расписание движение маршрута немного измениться, для того, чтобы работники Иркутского авиационного завода могли без труда отправиться домой по окончании смены, — рассказал депутат Думы Артур Бектемиров.
Автобусы, которые ходят до Морского и Октябрьского переулков, будут довозить до конечной остановки. Ранее они доезжали лишь до улицы Полярной, откуда начинали новый круг.
В избирательном округе № 9 в течение нескольких лет обустроят площадку для стоянки автобусов, где водители смогут подготовиться к очередному рейсу, а также системы водоотведения и освещение. Помимо этого депутаты приняли решение, что с 2026 года необходимо закупать по несколько автобусов, чтобы постепенно увеличивать количество транспорта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре до ноября 2025 ограничили движение транспорта на двух улицах.