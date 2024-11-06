Организацию движения общественного транспорта обсудили в Иркутске-2

В избирательном округе № 9 в течение нескольких лет обустроят площадку для стоянки автобусов, где водители смогут подготовиться к очередному рейсу, а также системы водоотведения и освещение. Помимо этого депутаты приняли решение, что с 2026 года необходимо закупать по несколько автобусов, чтобы постепенно увеличивать количество транспорта.