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NYP: Харрис обошла Трампа на «пророческом» для политологов острове Гуаме

Итоги голосования на острове правильно предсказывали победителя на всех выборах.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Камала Харрис обошла республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе» Гуам, информирует New York Post.

Авторы материала напомнили, что данные результаты не учитываются на президентских выборах. При этом выбор жителей острова Гуам, расположенного в западной части Тихого океана, играет важную роль для политологов, а также социологов.

Итоги голосования на острове правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Гуам находится находящийся под управлением Вашингтона с 2004 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов первым признать поражение на выборах в Соединённых Штатах, если они будут честными.