Олег Клемешов стал замгубернатора Новосибирской области

Олег Клемешов перешел из мэрии Новосибирска в Правительство региона после ухода Сергея Семки. О назначении чиновника на новую должность сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.
31 октября стало для Сергея Семки последним днем работы в Правительстве на должности заместителя губернатора. В этот же день свои полномочия на посту вице-мэра сложил Олег Клемешов, чиновник ушел в Правительство на должность заместителя губернатора. По информации источника Сиб.фм, документ о назначении был подписан 1 ноября, однако официальное объявление было сделано только 5 числа.
«На новом для себя посту он будет курировать работу министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерства ЖКХ и энергетики», — объявил Андрей Травников.
В 2014 году чиновник был назначен главой администрации Ленинского района и занимал должность 5 лет. В 2019 году Олег Клемешов занял должность вице-мэра по городскому хозяйству, а в 2022 году переведен на должность первого заместителя мэра еще при Анатолии Локте. Пока на должность главы города не встал Максим Кудрявцев, Олег Клемешов был исполняющим обязанности.
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