Олег Клемешов стал замгубернатора Новосибирской области

В 2014 году чиновник был назначен главой администрации Ленинского района и занимал должность 5 лет. В 2019 году Олег Клемешов занял должность вице-мэра по городскому хозяйству, а в 2022 году переведен на должность первого заместителя мэра еще при Анатолии Локте. Пока на должность главы города не встал Максим Кудрявцев, Олег Клемешов был исполняющим обязанности.