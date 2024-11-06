Хабаровский «Амур» потерпел девятое поражение подряд, но 1 гол всё-таки забил

Было понятно, что на заключительный отрезок встречи «Амур» выйдет полностью отмобилизованным. Так и получилось, однако к такому развитию событий были готовы и омичи, которые спокойно отрабатывали в обороне и по возможности напоминали сопернику о себе атаками. До середины периода Хабаровск не мог прижать «Авангард» к воротам, чуть позже усилил давление, и сейчас же едва не получил третий гол от Рейнгардта. За 8:35 до сирены Грачев доработал на добивании, сократив разницу до минимальной, после чего «Амур» побежал вперед и попал в штангу. «Авангард» сдерживал натиск хозяев в концовке, оборонялся последнюю минуту в расстановке «4×6», но не пропустил и победил в Хабаровске — 2:1!