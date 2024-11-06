Хабаровский «Амур» потерпел девятое поражение подряд, но 1 гол всё-таки забил

Двухматчевый дальневосточный выезд «Авангард» начал игрой в Хабаровске против «Амура», который не забивает вот уже пять встреч подряд и пережил отставку главного тренера. Хозяева не хотели войти в историю КХЛ как команда с самой длинной серией без голов и с первых минут помчались на ворота Хомченко. Помогали и зрители: несмотря на неудачи, трибуны «Платинум Арены» были практически полными. «Тигры» разыгрывали шайбу на периметре, набрасывали ее в надежде на подставление или добивание, проверяли кипера выстрелами со средней дистанции (ближе «ястребы» не подпускали). Результата не было, лишь однажды шайба выкатилась из-под Хомченко и застыла на линии, откуда ее вынес Яремчук. Омичам приходилось много обороняться, и потому включили в работу Лозебникова они ближе к середине периода, сообщает пресс-служба ХК «Авангард».
Плотная и агрессивная игра хабаровчан не оставляла ни секунды на раздумья. По этой причине проходить защитные построения соперника «Авангарду» приходилось не с помощью красивых комбинаций, а буквально проламываясь сквозь тела и клюшки хоккеистов «Амура». Во второй половине отрезка «ястребы» все чаще стали появляться на чужой территории, стали прицельно бросать и в конце концов заработали большинство. Правда, по ходу удаления опаснее выглядели дальневосточники, организовавшие две контратаки.
После перерыва хозяева продолжили атаковать, но «Авангард» оттеснял «тигров» на периметр, а на пятачке хозяйничать не позволял. Как итог: много активности и бросков от хабаровчан, эффективности ноль, плюс постоянные контрвыпады «ястребов». И вот на 33-й минуте Чистяков выстрелом от синей сразу после выигранного вбрасывания вывел «Авангард» вперед — 1:0! А спустя четыре с половиной минуты Прохоркин заработал второй результативный балл, удвоив наше преимущество броском с отрицательного угла, — 2:0 перед третьим периодом!
Было понятно, что на заключительный отрезок встречи «Амур» выйдет полностью отмобилизованным. Так и получилось, однако к такому развитию событий были готовы и омичи, которые спокойно отрабатывали в обороне и по возможности напоминали сопернику о себе атаками. До середины периода Хабаровск не мог прижать «Авангард» к воротам, чуть позже усилил давление, и сейчас же едва не получил третий гол от Рейнгардта. За 8:35 до сирены Грачев доработал на добивании, сократив разницу до минимальной, после чего «Амур» побежал вперед и попал в штангу. «Авангард» сдерживал натиск хозяев в концовке, оборонялся последнюю минуту в расстановке «4×6», но не пропустил и победил в Хабаровске — 2:1!
Главный тренер ХК «Авангард» Сергей Звягин:
— Тяжелая игра, но такая выездная победа, где ребята сыграли терпеливо и мужественно с большой самоотдачей и характером, выиграли игру.
И.о. главного тренера ХК «Амур» Виктор Костючёнок:
— Играли и переигрывали соперника, но одного гола для победы мало. Надо забивать на один гол больше, чем соперник. Сделали бросков предостаточно, но шайба не зашла.
— Есть ли какое-то объяснение ситуации, что для одной заброшенной шайбы потребовалось больше двухсот бросков?
— Нет никакого объяснения, можно сказать что угодно. Не фарт, бросали, старались. Ищем химию, варианты разные сочетаний.