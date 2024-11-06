Стаю агрессивных собак поймали на улице Юнгов в Хабаровске

— Все шесть собак отловлены. Сейчас они пожизненно помещены в приют для бездомных животных, потому что они выше 35 сантиметров в холке и проявили агрессию к человеку, — прокомментировал ситуацию первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Олег Кустов. Отметим, что по факту нападения бездомных собак на ребёнка Следственным отделом по Индустриальному району столицы региона СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В ходе расследования будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, которые должны обеспечивать безопасность людей от бродячих животных.