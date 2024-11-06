Стаю агрессивных собак поймали на улице Юнгов в Хабаровске

Специалисты отловили шесть собак, которые напали на второклассника на детской площадке во дворе ЖК «Парус» на улице Юнгов в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», установлено, что одно животное обитало на строительной площадке поблизости, а другого пса забрали у госучреждения, расположенного в том же районе.
Напомним, что инцидент с нападением на ребёнка 1 ноября вызвал большой резонанс. Как отмечали пользователи социальных сетей, агрессивная свора давно облюбовала детскую площадку на улице Юнгов и при приближении к данной территории людей реагировала агрессивно. В итоге всё привело к нападению на ребёнка. К счастью, трагедии удалось избежать — школьник смог отбиться от животных и при этом отделаться лишь небольшой ссадиной.
— Все шесть собак отловлены. Сейчас они пожизненно помещены в приют для бездомных животных, потому что они выше 35 сантиметров в холке и проявили агрессию к человеку, — прокомментировал ситуацию первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Олег Кустов. Отметим, что по факту нападения бездомных собак на ребёнка Следственным отделом по Индустриальному району столицы региона СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В ходе расследования будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, которые должны обеспечивать безопасность людей от бродячих животных.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, на сегодняшний день в рамках действующего контракта в городе отловлено 1065 четвероногих беспризорников. При этом на содержании в приюте для животных без владельцев находятся 638 особей.