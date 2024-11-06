Отопление в часть домов Владивостока не поступило даже с первыми заморозками

Напомним, подача теплоносителя в жилой фонд официально началась 24 октября, к этому времени в некоторых микрорайонах трубы даже не были присоединены к внутридомовым системам.
В ситуацию вмешалась прокуратура, начав адресную отработку всех поступающих от горожан сигналов о ледяных батареях в квартирах.
Однако то ли сигналов оказалось столько, что сотрудников прокуратуры на всех не хватает, то ли коммунальщики и управляющие организации саботируют распоряжения прокуратуры по максимуму — сигналы от замерзающих владивостокцев продолжают поступать.
Так, не могут добиться отопления жильцы дома № 1а на улице Сахалинской. Температура в квартирах не дотягивает до норматива в 18 градусов, даже если работают все имеющиеся отопительные приборы: кондиционеры, конвекторы и пр.
Один из местных телеграм-каналов со слов жильцов пишет: на протяжении почти двух недель отсутствие отопления обосновывали тем, что где-то на сетях порывы, срок устранения которых неизвестен.
Недавно во дворе дома раскопали участок теплотрассы, но рабочих там почти не бывает, они появляются ближе к вечеру и сроков завершения работ назвать не могут.
Управляющая компания пытается получить информацию у администрации города, администрация предлагает лишь переадресовать запрос управлению теплоэнергетического комплекса и ВПЭС.
Ещё в конце прошлой недели мэрия официально отчиталась, что отопление в муниципалитете подано во все объекты социальной инфраструктуры и до границ всех жилых домов.
Теперь все вопросы — к управляющим организациям.
Жильцам другого неотапливаемого дома на Сахалинской, 5 В, отвечают, что отопление, вероятно, появится после 14 ноября, но это неточно.
Этот крик души был опубликован в телеграм-канале микрорайона бухты Тихой, в комментариях к посту началась перекличка адресов, где эта коммунальная услуга отсутствует тоже.
О холодных батареях отчитались жильцы 3-й Строительной, 10; Борисенко, 100б.
На Борисенко, 106а нет ещё и горячей воды.
Жильцы Добровольского, 7 заявляют, что отопление им дали ненадолго и отключили как раз перед сегодняшними заморозками в ночь с 5 на 6 ноября.
На Пацаева, №№ 7, 11 и Сахалинской, 59 отключили вместе с отоплением и горячую воду.
Жители дома № 3 на улице Сахалинской получили ответ от МКУ Владивостока в телеграм-чате главы города Константина Шестакова, что «в настоящее время завершается процесс устранения повреждений, обнаруженных в ходе запуска отопления, тепло в дом будет подано до конца текущей недели, однако стоит учесть, что эти сроки могут быть как сокращены, так и продлены в зависимости от темпов выполнения работ на других участках».
Подобные неопределённые сроки называют многим заявителям, потому что работы на теплотрассах завершены не во всех микрорайонах.
Например, житель дома № 51 по улице Интернациональной пишет, что на придомовой территории уже более двух недель рабочих в траншее теплотрассы не видно.
А на участке возле Талалихина, 1, 2 и Сафонова, 4 бригады не видно уже четыре недели.
Жильцы подозревают, что это целенаправленное затягивание сроков работ, чтобы с наступлением отрицательных температур не благоустраивать двор, перекопанный подрядчиком, и не восстанавливать внутриквартальный проезд.
Тем временем предстоящей ночью во Владивостоке температура понизится до −3…-6 °С.