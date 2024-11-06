Отопление в часть домов Владивостока не поступило даже с первыми заморозками

Жители дома № 3 на улице Сахалинской получили ответ от МКУ Владивостока в телеграм-чате главы города Константина Шестакова, что «в настоящее время завершается процесс устранения повреждений, обнаруженных в ходе запуска отопления, тепло в дом будет подано до конца текущей недели, однако стоит учесть, что эти сроки могут быть как сокращены, так и продлены в зависимости от темпов выполнения работ на других участках».