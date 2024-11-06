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Учебный блок школы № 75 построят в Иркутске до конца 2024

Педагогический состав уже полностью укомплектован.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре продолжается строительство блока начальной школы № 75 на 200 мест. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Александр Орехов побывал на площадке в составе рабочей группы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Работы идут в соответствии с графиком, специалисты завершили благоустройство территории и закупили материалы, необходимые для внутренней отделки. До конца 2024 планируют завершить строительство, после школьники смогут приступить к обучению.

Строительство начали в 2021 году, но подрядчик не справился с задачей. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Мы ждем, когда придет мебель, педагогический состав полностью укомплектован. В здании разместятся актовый и спортивный залы, конференц-зал, пищевой и медицинский блоки, библиотека, учебные классы. Также появятся экологические лаборатории, кабинет робототехники, класс по работе с беспилотными летательными аппаратами, — рассказала директор школы № 75 Марина Владимирова.

Возведение учреждения началось еще в июле 2021 года, только вот подрядчик не выполнил условия договора, поэтому нашли другую бригаду. Сейчас уже подключили отопление, установили окна, завершают обустройство фасада и кровли.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске благоустроят сквер Кирова.

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