Учебный блок школы № 75 построят в Иркутске до конца 2024

В областном центре продолжается строительство блока начальной школы № 75 на 200 мест. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Александр Орехов побывал на площадке в составе рабочей группы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Работы идут в соответствии с графиком, специалисты завершили благоустройство территории и закупили материалы, необходимые для внутренней отделки. До конца 2024 планируют завершить строительство, после школьники смогут приступить к обучению.
Строительство начали в 2021 году, но подрядчик не справился с задачей. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Мы ждем, когда придет мебель, педагогический состав полностью укомплектован. В здании разместятся актовый и спортивный залы, конференц-зал, пищевой и медицинский блоки, библиотека, учебные классы. Также появятся экологические лаборатории, кабинет робототехники, класс по работе с беспилотными летательными аппаратами, — рассказала директор школы № 75 Марина Владимирова.
Возведение учреждения началось еще в июле 2021 года, только вот подрядчик не выполнил условия договора, поэтому нашли другую бригаду. Сейчас уже подключили отопление, установили окна, завершают обустройство фасада и кровли.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске благоустроят сквер Кирова.