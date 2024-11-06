Прокуратура вернула защитный статус лесам вокруг хабаровских заказников

В бассейне реки Амур природоохранная прокуратура защитила от массовой вырубки защитные леса вокруг более чем сотни особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае и соседних регионах. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию надзорного ведомства.
По итогам проверки, проведённой Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, были выявлены нарушения законодательства, касающиеся особо охраняемых природных территорий. В частности, выяснилось, что защитные леса вблизи с памятниками природы, региональными и федеральными заказниками были незаконно отнесены к эксплуатационным согласно лесохозяйственным регламентам. Это позволяло проводить их сплошную вырубку.
Многие из этих особо охраняемых природных территорий являются местами обитания редких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Одним из таких мест является заказник «Бирский» в Бикинском районе Хабаровского края, который, по данным Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, играет ключевую роль в сохранении амурского тигра. Хозяйственная деятельность и вырубка лесных насаждений, таких как дуб монгольский, кедр корейский, липа и ясень, представляли угрозу для популяции кабана и лишали амурского тигра его естественной среды обитания, что могло привести к его исчезновению.
Чтобы сохранить экологические системы и обеспечить особый режим охраны этих территорий, природоохранная прокуратура направила в суды Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области 48 исков.
Суды удовлетворили требования прокуратуры и исключили из лесохозяйственных регламентов способы использования защитных лесов, которые не соответствовали их целевому назначению и природоохранным функциям. В результате органы власти регионов устранили выявленные нарушения закона, а незаконные нормы были исключены. Защитные леса были сохранены вокруг 105 особо охраняемых природных территорий, что стало важным шагом для сохранения природы в бассейне реки Амур.