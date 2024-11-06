Прокуратура вернула защитный статус лесам вокруг хабаровских заказников

Многие из этих особо охраняемых природных территорий являются местами обитания редких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Одним из таких мест является заказник «Бирский» в Бикинском районе Хабаровского края, который, по данным Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, играет ключевую роль в сохранении амурского тигра. Хозяйственная деятельность и вырубка лесных насаждений, таких как дуб монгольский, кедр корейский, липа и ясень, представляли угрозу для популяции кабана и лишали амурского тигра его естественной среды обитания, что могло привести к его исчезновению.