Заметный отток мигрантов из НСО: число выбывающих превысило число прибывающих

В Новосибирской области зафиксирован отток иностранных граждан. По информации заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилла Травина, озвученной на оперативном совещании, за прошедшую неделю регион покинули 10 843 иностранных гражданина, тогда как въехали только 7 903.
Данные свидетельствуют о превышении числа выехавших над числом прибывших. На миграционный учёт в регионе встали 2 857 человек, из которых 1 876 указали целью своего прибытия трудоустройство. Цель визита остальных мигрантов пока не установлена.
За прошедшую неделю правоохранительными органами было выявлено 146 нарушений миграционного законодательства, сопряжённых с наложением штрафов на общую сумму 170 000 рублей. Двадцать иностранных граждан были депортированы за пределы Российской Федерации.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в мэрии Новосибирска обсудили будущее Хилокского жилмассива.