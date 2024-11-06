Мэрия Новосибирска вводит режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»

Начальник департамента Иосиф Кодалаев отметил, что ведется подготовка к заключению контракта для выполнения работ по обеспечению безопасности движения поездов в ближайшее время. Основной комплекс работ по завершению строительства станции планируется на следующий год после получения положительного заключения Главгосэкспертизы на сметную документацию. Все работы должны быть завершены в 2025 году.