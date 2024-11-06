Мэрия Новосибирска вводит режим повышенной готовности на станции метро «Спортивная»

Это решение принято городской Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью усиления контроля за безопасностью объекта.
В департаменте транспорта пояснили, что в условиях введенного режима необходимо завершить важные работы на инженерных системах и конструкциях платформенных дверей. Власти готовятся заключить контракт с единственным исполнителем для скорейшего выполнения этих задач, что позволит предотвратить угрозы для пассажиров.
Начальник департамента Иосиф Кодалаев отметил, что ведется подготовка к заключению контракта для выполнения работ по обеспечению безопасности движения поездов в ближайшее время. Основной комплекс работ по завершению строительства станции планируется на следующий год после получения положительного заключения Главгосэкспертизы на сметную документацию. Все работы должны быть завершены в 2025 году.
Ситуация на станции осложнилась после расторжения контракта с прежним подрядчиком, ООО «СпецТрансСтрой», в августе 2024 года из-за значительного отставания от графика. Подрядчик подал иск на сумму свыше 860 млн рублей, однако суд отказал в обеспечительных мерах, позволив мэрии продолжить строительство с другим исполнителем.