Минздрав Приморья предупредил о новой схеме мошенничества с фальшивыми обследованиями

«Чаще всего специалист поликлиники звонит, чтобы перенести дату визита к врачу или обследования, приглашает пройти диспансеризацию или диспансерное наблюдение. Регистратор сразу предлагает дату и время записи, может посоветовать записаться на портале “Госуслуги”, но никогда не предложит пройти по ссылке, не спросит у вас пин-код или других личных данных», — подтвердили в минздраве Приморья.