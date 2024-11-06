Минздрав Приморья предупредил о новой схеме мошенничества с фальшивыми обследованиями

В регионах России зафиксирована новая мошенническая схема: злоумышленники звонят от имени специалистов больниц и поликлиник, предлагая пройти срочное обследование и записаться через специальное приложение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
Как только человек соглашается, ему отправляют ссылку на скачивание приложения с вирусом, предупреждая о временном «гашении» экрана после установки. Программа дает мошенникам доступ к данным телефона, включая мобильный банк, что позволяет похитить сбережения.
Минздрав Приморья разъяснил, что сотрудники медучреждений могут звонить пациентам только по предварительной договоренности или по вызову на дом.
«Чаще всего специалист поликлиники звонит, чтобы перенести дату визита к врачу или обследования, приглашает пройти диспансеризацию или диспансерное наблюдение. Регистратор сразу предлагает дату и время записи, может посоветовать записаться на портале “Госуслуги”, но никогда не предложит пройти по ссылке, не спросит у вас пин-код или других личных данных», — подтвердили в минздраве Приморья.
Опасность в мессенджерах: приморцев предупреждают о новом виде кибермошенничества.
Под видом файла с фотографией или открыткой злоумышленники получают доступ к персональным данным человека.
Напомним, новый способ мошенничества процветает в Приморье. Под видом фотографий злоумышленники присылают вредоносные файлы.