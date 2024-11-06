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В Новосибирске на трех улицах собираются запретить парковку

Во вторник, 5 ноября, пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил об ограничениях на парковку на трёх участках дорог в двух районах города.

Источник: BFM-Новосибирск

Во вторник, 5 ноября, пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил об ограничениях на парковку на трёх участках дорог в двух районах города.

В Октябрьском районе будет запрещена парковка по левой стороне улицы Шевченко вдоль кирпичных домов на участке от Белинского до Толстого.

В Центральном районе парковка будет ограничена вдоль забора на участке от улицы Семьи Шамшиных до дома № 49 на улице Державина, а также на улице Потанинской рядом с музеем имени Кондратюка на улице Советской.

Ограничения начнут действовать с 15 ноября для обеспечения эффективной уборки улиц. Также с середины ноября будет запрещено движение транспорта на участке около дома № 18 на улице Орджоникидзе для повышения безопасности дорожного движения.

Водителей просят соблюдать дорожные знаки и быть внимательными.