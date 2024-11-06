Владивосток проведёт тренировку снегоуборочной техники 6-го ноября

Городские службы Владивостока активно ведут подготовку к зиме, чтобы встретить метели и гололед во всеоружии. На данный момент в готовности находятся 180 единиц снегоуборочной техники и более 300 сотрудников муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»). К наступлению зимы общее количество задействованных машин достигнет 213 единиц. О том, как проходит подготовка, главе Владивостока Константину Шестакову доложил руководитель дорожного предприятия Николай Насонов.
По словам Насонова, подготовка к зиме стартовала еще в июне. Специалисты с лета занялись ремонтом основной и вспомогательной снегоуборочной техники. На сегодняшний день эти работы завершены, а также накоплено около 4,5 тысяч тонн песко-соляной смеси, которой предстоит обработка дорог для предотвращения гололедицы в период снегопадов.
Николай Насонов пояснил, что для оперативного реагирования техника и противогололедные материалы будут размещены на шести основных базах по всему Владивостоку. Это решение позволит дорожным службам быстрее выходить на уборку улиц при первых признаках снегопада. В этом сезоне маршруты снегоуборочных машин также были пересмотрены, учитывая замечания, поступившие после прошлогодней зимы, а также появление в городе новых улиц и районов, требующих обслуживания.
Насонов добавил, что уже в среду, 6 ноября, сотрудники и техника выйдут на тренировку, чтобы отработать новые маршруты и убедиться, что зимой уборка пройдет без заминок.
Константин Шестаков, оценивая подготовку, подчеркнул, что в этом году для нужд предприятия была приобретена дополнительная техника, и в ближайшее время город планирует заключить еще один лизинговый контракт для пополнения автопарка. Он отметил, что к зиме планируется закупка более десяти новых комбинированных дорожных машин и фронтальных погрузчиков, что должно усилить возможности по уборке снега и льда. Помимо этого, повышение заработной платы позволило расширить штат работников, что обеспечило приток новых механизаторов, дорожных рабочих и водителей.
«Поэтому команда “СГТ” также готова к работе в зимний период», — заявил Константин Шестаков.
Администрация Владивостока напоминает, что предприятия всех форм собственности и управляющие компании также обязаны подготовиться к зимнему сезону. Им следует позаботиться о запасах инвентаря, приобретении противогололедных материалов и назначении сотрудников для своевременной очистки от снега и наледи.