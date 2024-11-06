Владивосток проведёт тренировку снегоуборочной техники 6-го ноября

Константин Шестаков, оценивая подготовку, подчеркнул, что в этом году для нужд предприятия была приобретена дополнительная техника, и в ближайшее время город планирует заключить еще один лизинговый контракт для пополнения автопарка. Он отметил, что к зиме планируется закупка более десяти новых комбинированных дорожных машин и фронтальных погрузчиков, что должно усилить возможности по уборке снега и льда. Помимо этого, повышение заработной платы позволило расширить штат работников, что обеспечило приток новых механизаторов, дорожных рабочих и водителей.